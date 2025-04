Quartalszahlen: Adidas fürchtet Auswirkungen von US-Zöllen

Herzogenaurach - Der fränkische Sportartikelkonzern Adidas fürchtet trotz eines "tollen" ersten Quartals die Auswirkungen von US-Zöllen, vor allem für seine Geschäfte in den USA. "In einer "normalen Welt" hätten wir mit diesem starken Quartal, dem soliden Auftragsbestand und der insgesamt sehr positiven Stimmung gegenüber Adidas unseren Ausblick für das Gesamtjahr sowohl für den Umsatz als auch für das Betriebsergebnis angehoben. Die Unsicherheit hinsichtlich der US-Zölle verhindert das im Moment", sagt Konzernchef Björn Gulden in Herzogenaurach.