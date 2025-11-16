Sie machte es wie Helmut Rahn, er wie Herbert Zimmermann in der berühmten Radio-Reportage vom Fußball-WM-Finale 1954. Aus dem Hintergrund müsste Monika Brancuska abziehen. Monika Brancuska zog ab, versetzte Hallensprecher Ulf Greiser – er war für Sebastian Lenk eingesprungen – und eine ganze Halle in Entzücken. Rahn schoss damals, Brancuska zog am Samstag ab – Tor, Tor, Tor, Punkt, Punkt, Punkt.
Qualitäten eines Bundesligisten Der VfB Suhl kann auch widerstandsfähig
Claudia Fehse 16.11.2025 - 15:40 Uhr