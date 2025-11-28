Bei den Qualifikationsrennen der deutschen Biathleten in Ruhpolding haben gleich mehrere Junioren vom Bundesstützpunkt in Oberhof mit Blick auf den IBU-Junior-Cup sowie die Jugend- und Junioren-WM gepunktet.
Schütze, Schneiderling, Anding, Böhme und Lipfert setzten sich bei den ersten Quali-Rennen sehr gut in Szene. Höhepunkt des Winters ist die Heim-WM.
