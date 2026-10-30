Bayerische Dominanz in Oberhof: Bei dritten von insgesamt fünf Qualifikationsrennen für den Rennrodel-Weltcup gaben am Freitag die Top-Athleten vom Königssee den Ton an. In den Einzelkonkurrenzen siegten nach zwei Läufen Felix Loch und Anna Berreiter. Loch hatte über 0,3 Sekunden Vorsprung auf Doppel-Olympiasieger Max Langenhan (Friedrichroda). Bei den Frauen lag Berreiter hauchzarte 0,02 Sekunden vor Merle Fräbel (Suhl) und 0,15 Sekunden vor Olympiasiegerin Julia Taubitz (Oberwiesenthal).