Die Rennrodel-Olympiasieger Max Langenhan (Friedrichroda) und Julia Taubitz (Oberwiesenthal) haben am Dienstag die Weltcup-Qualifikation in Altenberg gewonnen. Der Thüringer siegte souverän mit über 0,7 Sekunden Vorsprung vor Felix Loch (Berchtesgaden), der im zweiten Lauf patzte. Bei den Damen indes war Taubitz nach zwei Durchgängen nur 0,012 Sekunden schneller als ihre Oberhofer Trainingskollegin Merle Fräbel (Suhl).