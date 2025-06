Qsil als Hersteller von Hochleistungskeramik hat seinen Standort in Ostthüringen ausgebaut. Eröffnet wurde ein rund 1200 Quadratmeter großer Erweiterungsbau der QSIL Ceramics GmbH in Auma-Weidatal im Landkreis Greiz, wie das Wirtschaftsministerium anlässlich eines Besuchs von Wirtschaftsstaatssekretär Mario Suckert mitteilte. Mit Investitionen von rund vier Millionen Euro seien auch Reinräume entstanden, in denen unter staubfreien Bedingungen produziert werden kann.