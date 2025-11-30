Pyrotechnik geworfen: Ausschreitungen bei Tuning-Treffen in Solingen

Solingen - Bei einem Polizeieinsatz auf einem Tuning-Treffen in Solingen hat es Ausschreitungen und Pyrotechnik-Würfe gegeben. Die Polizei habe in der Nacht zum Sonntag von einem größeren Treffen in einem Industriegebiet erfahren und auch Hinweise auf ein oder mehrere geplante illegale Autorennen erhalten, sagte ein Polizeisprecher. Bei Eintreffen der ersten Beamten seien etliche Personen aus der insgesamt etwa 200 Menschen zählenden Gruppe aggressiv auf die Einsatzkräfte zugegangen. Zuvor hatten die "Bild"-Zeitung und der WDR berichtet.