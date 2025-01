Marktredwitz (dpa/lby) - Ein Mann hat versucht, in die Wohnung seiner ehemaligen Freundin in Marktredwitz (Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge) einzubrechen. Die Frau war zu Hause, wie die Polizei mitteilte. Der 29-Jährige entfernte mutmaßlich den Türspion und zündete Leuchtfackeln. Diese soll er auch durch das Loch in die Wohnung geworfen haben.