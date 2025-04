Wenn es Frühling wird, dann kommt nicht nur im trauten Heim der „Putzfimmel“ auf – überall geht es dem Winterdreck an den Kragen, damit sich die neue Jahreszeit endlich durchsetzen kann. Dreckecken, die im öffentlichen Raum oder in Vereinszimmern nerven, packten jetzt auch all jene Helfer an, die sich in Kaltensundheim mit Besen, Schaufeln und Putztüchern bewaffnet hatten.