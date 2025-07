Das Militär hatte in dem westafrikanischen Wüstenstaat mit rund 27 Millionen Einwohnern am 23. Juli 2023 die Macht an sich gerissen. Anführer war der Chef von Bazoums Präsidentengarde, General Abdourahamane Tiani. Mittlerweile ist Tiani ohne Wahlen bis mindestens 2030 zum neuen Präsidenten erklärt worden.