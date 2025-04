Friedrich Kunath - gebürtiger Chemnitzer, heute in Kalifornien zu Hause - hat ein Kunstwerk in Thalheim beigesteuert. Die Bronzeskulptur "Include Me Out" tritt in Beziehung zu den Fichtenwäldern des Erzgebirges und der hier von Hans Carl von Carlowitz geprägten Idee der Nachhaltigkeit. Zugleich geht es um soziale Ausgrenzung und das Bedürfnis nach Zugehörigkeit.