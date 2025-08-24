Was für ein Einstand im heimischen Sportpark: Der Erlauer SV hat sein erstes Landesklasse-Heimspiel nach dem Wiederaufstieg eindrucksvoll mit 5:1 gegen die SpVgg Siebleben 06 gewonnen. Vor rund 200 Fans zeigte die Mannschaft von Trainer Maik Lipsius eine geschlossene Teamleistung, gepaart mit konsequenter Zweikampfführung und variablem Offensivspiel. „Im Vorfeld hatte ich gesagt, dass wir es nehmen, wie es kommt. Aber ein Heimspiel bei bestem Wetter und voller Euphorie im Verein – das war etwas ganz Besonderes“, resümierte Lipsius nach dem Abpfiff.