Wer von den Kindern spielt nicht gern mit Puppen – oder hat einmal damit gespielt. Selbst wenn das mit dem Spiel in einem professionellen Puppentheater nur bedingt etwas zu tun hat. Doch der Besuch in einem solchen Theater ist für Kinder nach wie vor eine besondere Freude. Und nicht nur für sie, denn auch Erwachsene haben ihren Spaß daran. Zumal bei einem so bekannten Märchen wie „Die kleine Meerjungfrau“ des Dichters Hans Christian Andersen. Es ist schon etwas anderes, ein solches Märchen nur zu lesen oder es auf einer Bühne in einer eigens gestalteten Fassung zu erleben.