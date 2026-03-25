Eine Kiste Glück bestellen, auspacken und wunschlos glücklich sein – ein Traum, dem viele insgeheim nachhängen. Aus diesem Gedanken entwickelte Kora Tscherning, die von n 2019 bis 2024 Puppentheater-Direktorin am Meininger Theater war, ein Stück, das sie für verschiedene Spielstätten anbietet. Von der Idee bis zur fertigen Produktion vergehen etwa 18 Monate, erzählt sie. „Zuerst war da das Thema Glück, dann kam eine leere Kiste hinzu. Daraus entwickelte sich die Geschichte“, berichtet Tscherning. In Meiningen hat sie eine Werkstatt, in der sie Figuren, Requisiten und Bühnenbild gestaltet und in mehrwöchigen Proben zum Leben erweckt.