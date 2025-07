"Puppenvater" Heins Fülfe verzauberte Generationen von Kindern

Struppi war an der Seite von Taddeus Punkt zu erleben. Dahinter verbarg sich der Puppenspieler und Schnellzeichner Heinz Fülfe (1920-1994). Gemeinsam mit Struppi, dem er als Bauchredner auch seine Stimme lieh, trat er regelmäßig im Abendgruß der Fernsehreihe "Unser Sandmännchen" auf und verzauberte dabei Generationen von Kindern. Zwei TV-Folgen aus dem Studio in Berlin-Adlershof sind in der Ausstellung im Video zu erleben.