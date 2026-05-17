Sonneberg lässt die Puppen tanzen. Jedenfalls haben das die Steppkes von den „Little Linder“ gekonnt vorgestellt. Auf der Bühne am Pikoplatz inmitten der City hatten sie ihren Auftritt beim Spielzeugfest. Das Event, Teil des Sonneberg-Neustadter Puppenfestivals, machte vor allem eines deutlich: der Name Spielzeugstadt kann auch ziemlich gegenwärtig buchstabiert werden. Hatten am Samstagvormittag nostalgische Puppen, Bären und andere Spieldinge während eines Flohmarkts die Straßen beherrscht, so wurde es am Nachmittag ziemlich lebendig.