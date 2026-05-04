Es ist eines der größten Spielzeug-Festivals Europas und ein Symbol für die enge Zusammenarbeit über Landesgrenzen hinweg: Das Puppenfestival in Neustadt bei Coburg und Sonneberg lädt im Mai wieder Besucher aus aller Welt ein. Mit über 20 Stationen, hochkarätigen Fachbörsen und einem umfangreichen Rahmenprogramm steht die Region ganz im Zeichen des Spielzeugs. Was vor 35 Jahren in Neustadt bei Coburg als lokale Initiative begann, hat sich längst zu einem kulturellen Großereignis von europäischem Rang entwickelt.