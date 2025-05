Für jemanden, der in Kindheitstagen mal mit Puppen und Teddybären gespielt hat, mutet es im ersten Moment schon etwas seltsam an: Erwachsene, die mit einer Puppe, die einem echten Baby zum Verwechseln ähnlich sieht, im Arm, in einer Brusttrage oder im Kinderwagen durch die Eishalle des Sonnebades schlendern. Alle, die das zum ersten Mal sehen und erleben, brauchen gewiss einen Moment, um sich an den Anblick zu gewöhnen, der sich einem beim Besuch des Teddy- und Puppenfestes oder vielmehr der dazugehörigen Börse in der Halle bietet. Doch wer sich mit den Menschen unterhält, der erfährt, dass ganz oft emotionale Geschichten dahinterstecken.