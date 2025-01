Seit gut zwei Monaten zeigt das Deutsche Spielzeugmuseum in Sonneberg die Sonderausstellung „65 Jahre unser Sandmännchen“ und konnte damit bereits über 6000 Besucher in ihre Kindheit zurückversetzen. Am Sonntag, 26. Januar ist die Kuratorin Heidrun Wilkening zur „Expertenrunde“ erneut in Sonneberg zu Gast, um ihr umfangreiches Wissen rund um das Sandmännchen als Fernseh- und Spielfigur mit Interessierten zu teilen.