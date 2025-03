Erfurt/Flensburg (dpa/th) - Die Zahl der Thüringer in der Verkehrssünderkartei des Kraftfahrtbundesamts (KBA) in Flensburg ist im vergangenen Jahr gestiegen. Anfang dieses Jahres waren 198.633 Thüringer in der Kartei mit Punkten wegen schweren Verkehrsverstößen erfasst, geht aus Daten des Kraftfahrtbundesamts hervor. Das war ein leichter Anstieg von 0,2 Prozent im Vergleich zum Jahr zuvor.