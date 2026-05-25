„Je härter die Mugge, desto netter die Gäste“, sagt Tanja aus Fulda. Sie steht am Freitagabend mit einem Getränk in der Hand auf dem Festivalgelände, hinter ihr hämmert Punkrock über die Wiesen. Die erfahrene Festivalgängerin kennt die kleinen Bühnen ebenso wie die ganz großen Festivals der Szene. Zum zweiten Mal ist sie in Themar dabei. Im vergangenen Jahr nur kurz, weil ihr Mann hier mit seiner Band gespielt hat. Dieses Mal so richtig – mit Zelt, Freunden und einem ganzen Festivalwochenende.