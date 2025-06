Selbst für erfahrene Festivalgänger war das hart: immer wieder Regen, über die gesamten drei Tage. Und trotzdem steht das Publikum am Sonntagnachmittag vor der Iuventa-Bühne im Merkerser Waldstadion und fängt an, ausgelassen zu tanzen, als die Band „Butterwegge“ ansetzt und Frontmann Carsten Butterwegge mit der Ansage reinknallt, Ausgrenzung und Hass keine Chance zu geben. Die Hände gehen nach oben, es wird gefeiert – da hat auch der Schauer gestoppt und es lässt sich aushalten beim „Rock am Berg“ (RAB).