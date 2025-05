Pumpspeicherwerk: Hochwasserwelle rauscht am 8. Mai durch Goldisthal

„Dies ist eine geplante Maßnahme. Beginnend 8 Uhr und mit voraussichtlichem Ende gegen 18 Uhr, ermittelt so die Thüringer Landesgesellschaft in einer Messreihe die so genannte Wasserstand-Abfluss-Beziehung der Abflusspegel. Die Vattenfall Wasserkraft GmbH beauftragt dies zur Überprüfung der bestehenden Messmarken“, so Schubert. In Folge dieser Messkampagne und in Abhängigkeit der Zuläufe der Nebenflüsse der Schwarza, ist mit einer deutlich erhöhten Wasserführung zu rechnen. Anlieger sind gebeten zu beachten, dass der Ablauf der Scheitelwelle eine gewisse Zeit in Anspruch nimmt. „Gelagerte Gegenstände in direkter Nähe zum Gewässer sollten beräumt werden, um ein Wegschwemmen zu vermeiden.“