Das Hochwasser in der Schwarza bei Goldisthal kommt. Aber ganz kontrolliert. Am 25. November erhöht das Pumpspeicherkraftwerk Goldisthal die Wasserabgabe in die Schwarza stufenweise. Das teilte die Vattenfall Wasserkraft GmbH als Betreiber des Pumpspeicherkraftwerks am Dienstag mit. Geplant sei, die Wassermenge, die an die Schwarza abgegeben wird, bis auf das behördlich festgesetzte Höchstmaß von elf Kubikmeter je Sekunde zu erhöhen. Der Anlass sind Messungen, die das Unternehmen vornehmen möchte.