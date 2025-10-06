Der Landkreis Schmalkalden-Meiningen hat gerade eine wichtige Marke hinter sich gelassen. In dem Gebiet eben nur noch 119.500 Menschen, wie das Thüringer Landesamt für Statistik zum Abschluss des ersten Halbjahres 2025 informiert hat. Die Angaben zu den Industriebetrieben ab 20 Mitarbeitern, ebenfalls frisch veröffentlicht, stammen dagegen aus dem Jahr 2023. Da gab es landesweit 1639 Unternehmen des verarbeitenden Gewerbes dieser Größenordnung, mit 169.465 Beschäftigten, die einen Umsatz von gut 42 Milliarden Euro erwirtschafteten.