Was als Bühne für junge DJ-Talente geplant war, wurde am Freitag auf der Hohen Geba zugleich zu einer Bewährungsprobe für Veranstalter, Teilnehmer und Gäste. Schwere Unwetter mit umgestürzten Bäumen auf der Zufahrtsstraße verzögerten den Start des erstmals ausgetragenen DJ-Contests. Doch trotz der schwierigen Bedingungen entwickelte sich die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg, so Veranstalter Christian Richter von der Eventschmiede Meiningen.