Public Viewing zur Fußball-WM Nächtliches "Rudelgucken" - was in Thüringen zu erwarten ist

Erfurt/Gera/Jena (dpa/th) - Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko mit späten Anstoßzeiten wegen der Zeitverschiebung stellt Gastronomen mit Public-Viewing-Plänen vor Herausforderungen. "Der Lärmschutz ist das eine", sagte der Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbandes Dehoga in Thüringen, Dirk Ellinger, der Deutschen Presse-Agentur. Positiv sei, dass dafür grundsätzlich Ausnahmeregelungen möglich seien. "Die andere Frage ist, ob die Gäste so späte Übertragungen an Werktagen überhaupt in Anspruch nehmen, wenn sie am nächsten Tag zur Arbeit müssen."