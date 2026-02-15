eim Reinkommen bekam schon jeder mindestens eine Deutschlandflagge auf die Wangen gemalt. Vor dem Gasthaus in Rotterode brannte das Olympische Feuer. Auf den Tischen standen gemeinsame Bilder mit der Biathletin. Einige trugen gelb-grüne Schals und Mützen, die keinen Zweifel daran ließen, für wen sie an diesem Tag gekommen waren. In Rotterode herrschte Olympia-Fieber. Denn Vanessa Voigt ging am Samstag im Sprint über 7,5 Kilometer an den Start.