Psychologie-Studie: Zusammenziehen im Alter macht glücklich – Ehe nebensächlich

Ein internationales Team um die Psychologin Iris Wahring von der Universität Wien hat Angaben von 2.840 Menschen im Alter zwischen 50 und 95 in den Vereinigten Staaten ausgewertet. Sie wurden zwischen 2006 und 2021 über längere Zeiträume mehrfach über ihre Lebenssituation befragt. Der Fokus lag auf heterosexuellen Personen.