Daten aus zwei früheren Studien ausgewertet

In der Studie heißt es, die Forschung habe sich bislang darauf konzentriert, wie sich die Zufriedenheit mit einer Beziehung über Monate und Jahre hinweg entwickele. Da sich romantische Beziehungen aber im täglichen Leben entwickelten, sei es von entscheidender Bedeutung, auch die Zufriedenheit und Schwankungen innerhalb kurzer Zeiträume zu untersuchen - vor dem Hintergrund, dass in westlichen Ländern jede dritte oder zweite Ehe mit einer Scheidung ende, also viele Beziehungen in die Brüche gingen.