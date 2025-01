Psychologie des Durchhaltens Warum scheitern unsere guten Vorsätze so oft?

Aus motivierten Sportlern werden Karteileichen

Schon nach wenigen Monaten wird aus so manch höchst motiviertem Hobbysportler eine Karteileiche. Die Fitnessstudios leeren sich wieder. Bikinifigur und Sixpack - sie bleiben oft weiterhin nur ein Traum. "Das Trainingsverhalten bleibt meist bis März, April oder bis in den Mai relativ konstant. Bei besserem Wetter ist oft ein Trainingsrückgang in den Studios zu verzeichnen", so Wulff. Im Herbst nehme die Trainingshäufigkeit wieder zu. Das sei aber ganz individuell und regional unterschiedlich.