Psychischer Ausnahmezustand: Senior bedroht Nachbarn mit dem Tod – Festnahme durch SEK

Ein Streit in einer Wohnsiedlung in Rottach-Egern (Landkreis Miesbach) war am Montagnachmittag demnach eskaliert. Dabei soll der Senior gedroht haben, seine Nachbarn zu erschießen. Ein Nachbar alarmierte den Angaben zufolge die Polizei. Da davon auszugehen war, dass der Mann eine Waffe besitzt, sperrten die Beamten den Bereich großräumig ab und umstellten das Anwesen. SEK-Kräfte nahmen den 95-Jährigen schließlich in seiner Wohnung fest, hieß es weiter.