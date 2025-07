Im Laufe der Ermittlungen erhärtete sich dann der Verdacht, dass der 33-Jährige zuvor in einem psychischen Ausnahmezustand den Fußgänger absichtlich überfahren und getötet hatte. Am Wochenende wurde er einem Haftrichter vorgeführt, der ihn in einer psychiatrischen Klinik unterbringen ließ.