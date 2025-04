Der Mann soll die Drohungen und seine Suizidabsicht demnach gegenüber einem Bekannten sowie in einem sozialen Netzwerk geäußert haben. Die Schwester des 40-Jährigen habe sich am Montagabend bei der Polizei gemeldet, wie es hieß. Mehrere Streifen hätten die Polizeiinspektion in Cham daraufhin umstellt und den Mann schließlich festgenommen.