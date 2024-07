Psychischer Ausnahmezustand Großeinsatz der Polizei in Hamburg - Mann in Gewahrsam

Hamburg - Ein offenbar psychisch labiler Mann hat einen Großeinsatz der Polizei im Hamburger Stadtteil Lurup ausgelöst. Der Mann sei nach rund zwei Stunden von Spezialkräften überwältigt und in Gewahrsam genommen worden, sagte ein Sprecher der Polizei am Abend. Demnach befand sich der Mann in einem "psychischen Ausnahmezustand" und verschanzte sich in einer Wohnung im zweiten Stock eines Hauses in der Boberstraße. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.