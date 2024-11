Psychischer Ausnahmezustand: Granaten-Attrappe löst Polizeieinsatz aus

Bruck in der Oberpfalz (dpa/lby) - Mit einer Granaten-Attrappe hat ein Mann aus der Oberpfalz die Polizei in Atem gehalten. Die Einsatzkräfte waren am Freitagabend nach Polizeiangaben zu dem 42-Jährigen nach Bruck in der Oberpfalz (Landkreis Schwandorf) gerufen worden, weil er sich in einem psychischen Ausnahmezustand befand und in seinem Haus mit Waffen hantierte, wie die Polizei mitteilte. Spezialeinsatzkräfte und Streifen nahmen den Mann fest.