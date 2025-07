Psychischer Ausnahmezustand: Frau greift Mann mit Messer an - Polizisten ziehen Waffen

Den Angaben zufolge zerkratzte die 46-Jährige am Mittwoch mit einem Teppichmesser den Lack mehrerer parkender Autos. Anschließend griff sie einen 25-Jährigen an und fügte ihm einen "oberflächlichen Schnitt am Arm" zu, wie ein Polizeisprecher sagte. Der Mann konnte sich in Sicherheit bringen und einen Notruf absetzen.