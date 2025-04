Psychischer Ausnahmezustand: Enkel zündet Haar von Großmutter an - 94-Jährige stirbt

Der 32-Jährige befand sich demnach bei dem Vorfall am 20. März in Landshut in einer psychischen Ausnahmesituation und bedrohte seine Mutter. Danach soll er die Haare seiner Großmutter angezündet haben. Die 94-Jährige kam per Rettungshubschrauber mit schweren Verbrennungen in ein Krankenhaus, wo sie starb.