Psychische Störung: Tödlicher Angriff im Hostel - Angreifer soll in Psychiatrie

Würzburg (dpa/lby) - Knapp ein halbes Jahr nach einem tödlichen Messerangriff auf einen Gast in einem Würzburger Hostel spricht die Staatsanwaltschaft von Mord, erachtet den Angreifer aber als schuldunfähig. Laut einem Sachverständigen leide der 54-jährige Mann an einer wahnhaften Störung mit Verfolgungswahn, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft auf Nachfrage. Daher fordere man ein Sicherungsverfahren. Der Angreifer soll auf unbestimmte Dauer in einer psychiatrischen Klinik untergebracht werden. Mehrere Medien berichteten zuvor.