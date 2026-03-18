Psychische Gesundheit: Krisendienste in Bayern mit Anruferrekord

München (dpa/lby) - Die Krisendienste in Bayern sind im vergangenen Jahr im Schnitt 299 Mal am Tag angerufen worden. Insgesamt war 2025 mit mehr als 109.100 Telefonkontakten das bislang intensivste Jahr in der Geschichte des Beratungs- und Hilfsangebots, das auf psychische Krisen und seelische Notlagen spezialisiert ist. Wie die Krisendienste Bayern in München mitteilten, resultierten aus den Gesprächen knapp 4.300 Einsätze der mobilen Einsatzteams, die bei Bedarf losfahren und direkt vor Ort helfen.