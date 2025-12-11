Wer einen Therapieplatz sucht, braucht Geduld – und gute Nerven. In einer belastenden Situation ist das für betroffene Menschen oft eine Hürde, die kaum zu bewältigen ist. Doch wie groß ist der tatsächliche Bedarf an Psychotherapieplätzen im Ilm-Kreis? Die offiziellen Daten zeigen ein Bild, das durchaus strukturelle Engpässe erkennen lässt. Gleichzeitig wächst die Nachfrage – besonders bei jungen Menschen.