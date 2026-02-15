Besonders stark zugenommen haben spezifische Angststörungen wie soziale Phobien, die sich mit plus 194 Prozent seit 2019 nahezu verdreifacht haben. Dabei leiden Betroffene unter Angst vor sozialen Situationen - etwa einem Treffen mit Gleichaltrigen - und einer negativen Bewertung durch andere. Auch Panikstörungen legten mit plus 86 Prozent seit der Pandemie stark zu. Rund 13.000 Teenie-Mädchen waren 2024 zudem wegen einer Depression in Behandlung, 3.300 wegen einer Essstörung. Die Zahl derjenigen, die zeitgleich zwei psychische Erkrankungen hatten, hat sich dabei mehr als verdoppelt.