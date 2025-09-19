Psychisch kranke Täter Arzt kritisiert Regeln für Unterbringung psychisch Kranker

Würzburg (dpa/lby) - Aufgrund der Rechtslage hätten die Messerstecher von Würzburg und Aschaffenburg vor ihren Taten nach Einschätzung eines Psychiaters nicht dauerhaft in einer Psychiatrie untergebracht werden können. "Unter den jetzigen gesetzlichen Gegebenheiten hatten wir überhaupt keine Möglichkeit, diese beiden Menschen für längere Zeit oder gar auf Dauer in der Psychiatrie unterzubringen", sagte der Ärztliche Direktor des Zentrums für Seelische Gesundheit in Würzburg, Dominikus Bönsch, der "Süddeutschen Zeitung".