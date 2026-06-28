Psychisch auffällig: Frau beißt und schlägt Polizisten – drei Beamte verletzt

Die Frau hatte zuvor am Samstag in einem Hotel über Unwohlsein geklagt, woraufhin Angestellte einen Rettungswagen verständigten. Bei der Behandlung durch die Rettungskräfte habe sie sich jedoch zunehmend unkooperativ gezeigt, weshalb die Polizei hinzugerufen worden sei. Als die Beamten die Identität der Frau feststellen wollten, rannte diese den Angaben zufolge aus der Lobby, woraufhin die Polizisten versuchten, die 40-Jährige zu stoppen. Dabei schlug die Frau einem 29 Jahre alten Beamten ins Gesicht und leistete Gegenwehr, bis sie von den Polizisten gefesselt wurde.