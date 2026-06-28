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  4. Frau beißt und schlägt Polizisten – drei Beamte verletzt

Psychisch auffällig Frau beißt und schlägt Polizisten – drei Beamte verletzt

Als eine Frau in einem Hotel medizinisch versorgt werden soll, eskaliert die Situation: Mehrere Polizisten werden von der 40-Jährigen verletzt. Wie kommt es zu den Übergriffen?

Psychisch auffällig: Frau beißt und schlägt Polizisten – drei Beamte verletzt
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Die 40-Jährige verletzte drei Polizeibeamte. (Symbolbild) Foto: Peter Kneffel/dpa

Nürnberg (dpa/lby) - Eine psychisch auffällige Frau hat in Nürnberg einem Polizisten in den Oberschenkel gebissen und einen anderen Beamten ins Gesicht geschlagen. Bei den Übergriffen durch die 40-Jährige sei auch ein dritter Polizist leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. 

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Die Frau hatte zuvor am Samstag in einem Hotel über Unwohlsein geklagt, woraufhin Angestellte einen Rettungswagen verständigten. Bei der Behandlung durch die Rettungskräfte habe sie sich jedoch zunehmend unkooperativ gezeigt, weshalb die Polizei hinzugerufen worden sei. Als die Beamten die Identität der Frau feststellen wollten, rannte diese den Angaben zufolge aus der Lobby, woraufhin die Polizisten versuchten, die 40-Jährige zu stoppen. Dabei schlug die Frau einem 29 Jahre alten Beamten ins Gesicht und leistete Gegenwehr, bis sie von den Polizisten gefesselt wurde. 

Nach dem Vorfall sollte die Frau aufgrund psychischer Auffälligkeiten mit einem Rettungswagen in eine Fachklinik gebracht werden. Auf dem Weg zum Fahrzeug sei die 40-Jährige jedoch erneut übergriffig geworden und habe einem 23 Jahre alten Polizisten in den Oberschenkel gebissen. Gegen die Angreiferin wird nun unter anderem wegen eines tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie Körperverletzung ermittelt.