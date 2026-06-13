Berlin - Das Bundesamt für Verfassungsschutz hat Akteure und Gruppierungen im Blick, die mit christlich-religiösem Anstrich extremistische Ideologie zu verbreiten suchen. Wie die Bundesregierung in einer Antwort auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen ausführt, greifen diese "im Zuge ihrer Agitation (pseudo-)christliche Motive und Diskurse" auf und adaptierten diese, "um insbesondere Äußerungen oder Verhaltensweisen, die gegen einzelne gesellschaftliche Gruppen gerichtet sind, sowie in Teilen extremistische Verschwörungserzählungen ideologisch zu untermauern". Insofern richte sich ihr Handeln gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung.