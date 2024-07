Die Markenabkürzung BMW steht natürlich für „Bayerische Motoren Werke“, was vor allem dem Ministerpräsidenten des thüringischen Nachbarfreistaats, Markus Söder (CSU), jedes Mal Tränen der Verzückung in die Augen treibt, wenn er diese drei Buchstaben ausspricht. Immerhin kommt man ja ob des Bs in BMW gar nicht umhin zu bemerken, wo jener deutsche Autobauer zu Hause ist, der lieber ein paar Pferdestärken mehr als weniger in seine Autos einbaut. „Freunde am Fahren“ und so. Außer Porsche – zu Hause in Baden-Württemberg – hat keine deutsche Automarke ihr offizielles Image so sehr mit starken Motoren verbunden wie BMW.