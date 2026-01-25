Fünf Vereine, drei Prinzenpaare, 25 Programmpunkte, weit über hundert Mitwirkende, fünf Stunden Programm – so die Zahlen zur 30. gemeinsamen Prunksitzung vom Arnstädter Karneval Club (AKC), Arnstädter Narrhalla, Ichtershäuser Carnevalverein (ICV), Plaueschen Karnevalclub (PKC) und Haarhäuser Carnevalverein (HCV). In der ausverkauften Arnstädter Stadthalle feierten die Vereine am Samstag sich selbst und das gelebte närrische Brauchtum.