Prüfungspanne: Technische Pannen bei Jura-Examen in Bayern

München (dpa/lby) - Zu Beginn des Zweiten Juristischen Staatsexamen hat es in München und Augsburg massive technische Pannen gegeben. Betroffen war das elektronische Examen, das erstmals auf freiwilliger Basis flächendeckend angeboten wurde. Trotz umfangreicher Tests im Vorfeld sei es bei der ersten Klausur am 26. November zu erheblichen technischen Problemen gekommen, insbesondere mit der Ladung und der Akkulaufzeit der Prüfungslaptops, teilte das Bayerische Justizministerium in München mit. Ab dem zweiten Prüfungstag am 27. November habe es keine Probleme gegeben. Über die Panne hatte der "Münchner Merkur" berichtet.