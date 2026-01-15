Kann beim Ilmenauer Ziegen-Trinkwasserbrunnen in der Innenstadt Wasser gespart werden? Und wie wäre es mit einem Kneipp-Arm-Becken für den Stadtpark? Es gab in der Vergangenheit einige Ideen Ilmenauer Bürger, zu der die Stadt weder ja noch nein, sondern „wir nehmen das mit ins Amt und prüfen das“ sagen konnte. Die Prüfergebnisse liegen nun vor, wie Lars Strelow, Leiter des Ilmenauer Sport- und Betriebsamts, jüngst im Umwelt- und Verkehrsausschuss erklärte. Und welche Ergebnisse gibt?