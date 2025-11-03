Der Mann hatte schon im vergangenen April, als der Prozess wegen Diebstahls und besonders schwerer räuberischer Erpressung am Landgericht Meiningen eröffnet wurde, ein umfassendes Geständnis abgelegt. Dem 26-Jährigen aus der Region wurde und wird vorgeworfen, im Oktober 2023 in einem Supermarkt in Meiningen ungefähr 500 Euro aus einer eben geöffneten Kasse gegriffen zu haben. Im Januar 2024 hat er laut Anklage in einem anderen Supermarkt in Meiningen versucht, an Geld zu kommen, indem er die Kassiererin mit einem Messer bedrohte – die resolute Frau hat ihm allerdings wohl außer deutlichen Worten nichts gegeben.